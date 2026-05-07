Paracetamolo sovradosaggi tra gli adolescenti | l' allarme dell’Aifa e i rischi per il fegato

L’Aifa ha lanciato un allarme sui rischi di sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti. Il farmaco, molto diffuso nelle famiglie italiane per alleviare dolore e febbre, può causare danni al fegato se assunto in quantità eccessive. L’attenzione si concentra sulla corretta assunzione e sulle possibili conseguenze di un uso improprio, soprattutto tra i giovani che potrebbero non rispettare le dosi raccomandate.

Secondo l’Aifa l’assunzione di quantità superiori a quelle raccomandate può provocare effetti indesiderati anche molto seri, soprattutto a carico del fegato. Il richiamo nasce dall’analisi dei dati della Rete nazionale di farmacovigilanza e del Centro Antiveleni di Pavia, che hanno evidenziato «un numero significativo di casi di sovradosaggio intenzionale di paracetamolo» nella popolazione adolescenziale. Perché gli adolescenti esagerano con il paracetamolo? L’Agenzia precisa che non sono stati osservati aumenti nel tempo né collegamenti con presunte «challenge» online o fenomeni imitativi, ma sottolinea comunque la rilevanza clinica del fenomeno, soprattutto in una fascia d’età considerata particolarmente vulnerabile.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Paracetamolo, sovradosaggi tra gli adolescenti: l'allarme dell’Aifa e i rischi per il fegato Notizie correlate Leggi anche: Sovradosaggio paracetamolo negli adolescenti: l’allarme AIFA sui rischi reali Paracetamolo dilaga tra adolescenti, i rischi del sovradosaggio tra danni al fegato e al sistema nervosoL’Aifa, Agenzia Italiana del Farmaco, ha lanciato un allarme sull’aumento dei casi di intossicazione da paracetamolo negli adolescenti. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: L'allarme dell'Aifa: 'Aumentano i casi di sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti'; Aifa richiama all’uso corretto del paracetamolo, in particolare al sovradosaggio negli adolescenti; Paracetamolo, allarme sovradosaggio tra i ragazzi: i dati Aifa; Paracetamolo, Aifa: 'Rischi da sovradosaggio negli adolescenti'. AIFA PARACETAMOLO Paracetamolo, allarme sovradosaggi tra gli adolescenti. Aifa: Gesti impulsivi e percezione errata del rischioL’ente ha acceso i riflettori su un trend alimentato anche dalla circolazione sui social di comportamenti pericolosi tra i più giovani ... statoquotidiano.it Paracetamolo dilaga tra adolescenti, i rischi del sovradosaggio tra danni al fegato e al sistema nervosoLe autorità hanno rilevato un trend su TikTok in cui i ragazzi assumono il paracetamolo in quantità elevate mettendo alla prova la loro resistenza ... virgilio.it Abuso di paracetamolo negli adolescenti, Aifa: "Effetti anche irreversibili" x.com Abuso di paracetamolo negli adolescenti, Aifa: "Effetti anche irreversibili" - facebook.com facebook