Sovradosaggio di paracetamolo tra gli adolescenti il Mario Negri | I rischi e cosa fare

Recentemente, l’Agenzia italiana del farmaco ha diffuso un avviso sulla somministrazione inappropriata di paracetamolo tra i giovani adolescenti. L’alert è stato pubblicato sul sito ufficiale dell’ente e riguarda i potenziali rischi legati a un uso sbagliato di questo farmaco. La comunicazione si inserisce in un quadro di attenzione verso eventuali casi di sovradosaggio tra i ragazzi, senza però fornire dettagli su numeri o situazioni specifiche.

Nei giorni scorsi l’Agenzia italiana del farmaco – Aifa ha pubblicato sul suo sito un’allerta sull’assunzione non corretta del paracetamolo tra gli adolescenti. In modo particolare l’ente pubblico nazionale competente per l’attività regolatoria dei farmaci in Italia ha invitato a prestare attenzione sul significativo numero di casi di sovradosaggio intenzionale che, come si legge nella nota, possono essere legati a gesti impulsivi o dimostrativi, o a una errata percezione che il farmaco sia privo di rischi. Quali sono i rischi? E che cosa si può fare? La segnalazione dell’Aifa ha suscitato parecchi interrogativi e l’Istituto Mario Negri ha pubblicato sul proprio sito un approfondimento su questo argomento. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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