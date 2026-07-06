Un calciatore noto per aver disputato partite di Champions con il Borussia Dortmund ha deciso di scendere all’11ª categoria del calcio tedesco. Il club di livello dilettantistico ha pubblicato un comunicato stampa molto formale, simile a quello di club professionistici, nonostante giochi nella Kreisliga, il massimo livello amatoriale tedesco. La società ha annunciato questa scelta senza specificare motivazioni o dettagli aggiuntivi.

Il Tiefenbach Sport Verein ha diffuso un comunicato stampa quasi come se fosse il Bayern Monaco o qualche altra big. Invece parliamo soltanto di una società dilettantistica che fa parte della Kreisliga, il livello più basso del calcio tedesco, paragonabile alla nostra Terza categoria. Ma l’annuncio sta facendo il giro del Paese perché è stato reso noto il ritorno al calcio di Niklas Süle, ritiratosi lo scorso maggio a soli 30 anni. Non se l’è sentita di continuare con il Borussia Dortmund per problemi fisici, alcuni dovuti a una vita non sempre da atleta. Nel passato la rottura di due crociati gli aveva ostacolato la carriera, ma lui era sempre ripartito. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dalla Champions con il Dortmund... all'11ª categoria! L'incredibile scelta di Sule

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