Dortmund travolge il Friburgo 4-0 e conquista la Champions League

Da ameve.eu 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Borussia Dortmund ha battuto il Friburgo con un punteggio di 4-0, assicurandosi un posto in Champions League. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i gialloneri, che hanno conquistato tre punti fondamentali. Il Bayern Monaco mantiene la prima posizione in Bundesliga con 82 punti, a quattro giornate dalla fine del campionato.

? Cosa sapere Il Borussia Dortmund batte il Friburgo 4-0 e assicura il posto in Champions League.. Il Bayern Monaco resta primo in Bundesliga con 82 punti a quattro giornate dal termine.. Il Borussia Dortmund ha blindato la partecipazione alla prossima Champions League con un netto 4-0 inflitto al Friburgo, segnando il secondo traguardo ufficiale della Bundesliga dopo la consacrazione del Bayern Monaco. Mentre i bavaresi hanno già festeggiato il loro 35° titolo nazionale — il tredicesimo nell’ultimo ciclo di quattordici stagioni — arrivando alla vetta a quattro giornate dal termine dopo aver superato lo Stoccarda — squadra che ora si trova a 57 punti — i tedeschi hanno messo il punto sulla qualificazione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu

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