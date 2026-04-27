Dortmund travolge il Friburgo 4-0 e conquista la Champions League

Il Borussia Dortmund ha battuto il Friburgo con un punteggio di 4-0, assicurandosi un posto in Champions League. La partita si è conclusa con una vittoria netta per i gialloneri, che hanno conquistato tre punti fondamentali. Il Bayern Monaco mantiene la prima posizione in Bundesliga con 82 punti, a quattro giornate dalla fine del campionato.

? Cosa sapere Il Borussia Dortmund batte il Friburgo 4-0 e assicura il posto in Champions League.. Il Bayern Monaco resta primo in Bundesliga con 82 punti a quattro giornate dal termine.. Il Borussia Dortmund ha blindato la partecipazione alla prossima Champions League con un netto 4-0 inflitto al Friburgo, segnando il secondo traguardo ufficiale della Bundesliga dopo la consacrazione del Bayern Monaco. Mentre i bavaresi hanno già festeggiato il loro 35° titolo nazionale — il tredicesimo nell’ultimo ciclo di quattordici stagioni — arrivando alla vetta a quattro giornate dal termine dopo aver superato lo Stoccarda — squadra che ora si trova a 57 punti — i tedeschi hanno messo il punto sulla qualificazione europea.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dortmund travolge il Friburgo 4-0 e conquista la Champions League Notizie correlate Atalanta Fa Storia in Champions League: Rimonta il Dortmund e Conquista gli OttaviUna notte di Champions a Bergamo che resterà nelle tasche per anni: dallo 0-2 che sembrava un muro alla scossa finale, quando un rigore al 98’ ha... Champions League, disastro Juventus a Istanbul. Ko anche la Dea contro il DortmundNotte da incubo per le italiane in Champions: Juve travolta 5-2 dal Galatasary e Atalanta sconfitta dal Borussia Dortmund Serata nerissima per le... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Aspas si riscalda: il guardalinee non lo vede e lo travolge. VIDEO; Bundesliga, giornata 31: rimonta pazzesca del Bayern da 3-0 a 3-4!. Bundesliga: il Dortmund strappa il pass Champions, si accende la lotta salvezzaI gialloneri ottengono la certezza aritmetica della qualificazione in Champions; l'Heidenheim vince e la lotta salvezza si incendia ... sport.quotidiano.net Pronostici Borussia Dortmund-Friburgo: riscatto a suon di golBorussia Dortmund-Friburgo, le dritte in chiave player building del prossimo match di Bundesliga. Lo scenario. ilveggente.it «Mi è sempre piaciuto quando per le strade di Napoli mi chiamavano Kvaradona». Nostalgia, nostalgia canaglia cantava qualcuno. Eccolo Khvicha Kvaratskhelia che, alla vigilia della semifinale di Champions League tra il suo Psg e il Bayern, ripensa ai suoi - facebook.com facebook E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Arsenal, l'andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì al Wanda Metropolitano. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com