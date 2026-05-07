Il difensore del Dortmund, Sule, ha annunciato che si ritirerà dal calcio a 30 anni. La notizia è stata riportata da un sito inglese, che ha condiviso questa decisione poco fa. Nessuna motivazione ufficiale è stata comunicata, ma la scelta di lasciare il calcio professionistico è stata confermata dal giocatore. Il suo addio al calcio giunge in un momento di grande attenzione nel mondo dello sport.

Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il difensore del Borussia Dortmund Niklas Sule si ritirerà a fine stagione. Il 30enne, arrivato al Dortmund dal Bayern Monaco nel 2022, ha vissuto una carriera tormentata da infortuni. Sule ha subito due infortuni al legamento crociato anteriore (ACL) e ha confermato che i suoi problemi di forma fisica hanno avuto un ruolo importante nella sua decisione di interrompere i suoi giorni di gioco. In effetti, un problema al ginocchio riportato il mese scorso ha portato Sule a prendere la decisione di allontanarsi.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il difensore del Dortmund Sule si ritirerà a 30 anni

Notizie correlate

Niklas Süle si ritira a 30 anni: “Dopo la risonanza era chiaro al mille per cento che era finita”Niklas Süle annuncia il ritiro a fine stagione dopo l’ultimo grave problema al ginocchio.

Dortmund pronto a separarsi da Sule e Ozcan: un cambiamento imminente nella rosa.Dortmund pronto a separarsi da Sule e Ozcan: un cambiamento imminente nella rosa.

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Rinnovo di contratto in casa United: a gennaio era stato obiettivo del Napoli; Scheda giocatore Reggiani Luca; Cobolli e Hummels, l'incontro tra romanisti che non ti aspetti: scambio di maglie e dediche a Monaco di Baviera; Pronostico Borussia Dortmund - Eintracht Francoforte - Bundesliga.

Borussia Dortmund, Sule dice basta e dà l'addio al calcio giocato: Mi ritiro, la mia carriera termina in estate. E' stato un obiettivo di Milan e JuventusIl difensore centrale tedesco classe 1995 ha deciso di appendere le scarpe al chiodo dopo l'ultimo infortunio subito al ginocchio nel corso della partita di Bundesliga contro l'Hoffenheim. In forza al ... calciomercato.com

Niklas Sule, il sogno di Milan e Juve dà l’addio al calcio a 30 anniVorrei annunciare che quest’estate chiuderò la mia carriera, ha dichiarato nel podcast Spielmacher Accostato in passato anche a Milan e Juventus, il difensore del Borussia Dortmund Niklas Sule ha ... sportal.it

NIKLAS SULE LASCIA IL CALCIO GIOCATO A SOLI 30 ANNI Il difensore del Borussia Dortmund lo ha annunciato nel corso del podcast 'Spielmacher', spiegando come la sua decisione sia stata frutto dei tanti problemi fisici e dell'ultimo infortunio rimediato c - facebook.com facebook