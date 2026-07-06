Dal Monte Secchieta è stata scattata una fotografia che mostra le Alpi Marittime sopra il profilo di Firenze. L'immagine evidenzia come condizioni atmosferiche particolari possano permettere di osservare montagne lontane dal centro urbano. La foto mette in evidenza la presenza delle catene montuose, visibili chiaramente sopra la linea urbana. La scena è stata catturata in un giorno con condizioni atmosferiche eccezionali, che hanno consentito questa visione insolita.

Firenze, 06 luglio 2026 – Una fotografia che sembra sfidare le distanze e che racconta quanto l'atmosfera, in condizioni eccezionali, possa regalare panorami sorprendenti. È quella realizzata da Daniele Celestini dal Monte Secchieta, dove un tramonto particolarmente limpido ha reso possibile immortalare nello stesso fotogramma il profilo di Firenze e, all'orizzonte, le Alpi Marittime. Lo scatto documenta un fenomeno ottico reso possibile dalla straordinaria trasparenza dell'aria dopo il passaggio di una perturbazione. Le cime alpine appaiono infatti sopra il Monte Pisano, quasi perfettamente allineate con il centro storico del capoluogo toscano, dando vita a un'immagine di grande impatto paesaggistico e fotografico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Firenze.

© Lanazione.it - Dal Monte Secchieta uno scatto straordinario: le Alpi Marittime compaiono sopra il profilo di Firenze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dalla Croce del Pratomagno alle Alpi Marittime: lo scatto “impossibile” di Daniele CelestiniUn’immagine sorprendente catturata dal Pratomagno sta attirando l’attenzione sui social network.

Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto: osservazione eccezionale dalla Croce del PratomagnoVenerdì 24 aprile 2026, un’immagine insolita è stata catturata dalla Croce del Pratomagno, situata nel cuore della Toscana.