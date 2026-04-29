Dalla Croce del Pratomagno alle Alpi Marittime | lo scatto impossibile di Daniele Celestini

Un’immagine sorprendente catturata dal Pratomagno sta attirando l’attenzione sui social network. Si tratta di uno scatto a lunga distanza che mostra un paesaggio tra le Alpi Marittime e la Croce del Pratomagno. L’autore della fotografia è un appassionato che ha condiviso la sua foto online, generando interesse tra gli utenti per la qualità e la precisione dell’immagine. La foto è diventata rapidamente virale, suscitando curiosità tra gli appassionati di fotografia e natura.

Un’osservazione eccezionale a lunghissima distanza, realizzata dal Pratomagno, sta facendo il giro dei social. A documentarla è uno scatto di Daniele Celestini, effettuato venerdì 24 aprile 2026 dalla Croce del Pratomagno con un teleobiettivo.Nella fotografia, spiega l’autore, si distinguono.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto: osservazione eccezionale dalla Croce del PratomagnoArezzo, 28 aprile 2026 – Un’osservazione rara, al limite delle possibilità visive, è stata documentata venerdì 24 aprile 2026 dalla Croce del... Haaland calcia, il pallone si deforma sul volto del difensore: lo scatto impossibile di un fotografo ingleseDopo un inizio di stagione irreale, adesso Erling Haaland sta faticando in zona gol e il Manchester City ne risente. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto: osservazione eccezionale dalla Croce del Pratomagno; La foto che cattura l’infinito: le Alpi Marittime viste dal Pratomagno. Uno sguardo di 300 km; Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto | osservazione eccezionale dalla Croce del Pratomagno. Dalla Croce del Pratomagno alle Alpi Marittime: lo scatto impossibile di Daniele CelestiniNormalmente sono nascosti dalla curvatura terrestre e dai rilievi intermedi, racconta Celestini. A rendere possibile la visione, nonostante una leggera foschia, sarebbero state le particolari condiz ... arezzonotizie.it Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto: avvistate le Marittime dal PratomagnoVisibilità eccezionale dalla Croce del Pratomagno: fotografate le Alpi Marittime a oltre 300 chilometri di distanza. montagna.tv dalla Croce del Pratomagno a VEDERE LONTANO Monte Gelas (345km) isola Corsica Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, fiume Arno, Duomo di Firenze Alpi Apuane #instagram @daniele.celestini_ - facebook.com facebook