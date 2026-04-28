Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto | osservazione eccezionale dalla Croce del Pratomagno

Venerdì 24 aprile 2026, un’immagine insolita è stata catturata dalla Croce del Pratomagno, situata nel cuore della Toscana. La scena mostra un’osservazione visiva al limite delle possibilità umane, che ha interessato un vasto panorama che si estende dalla Toscana alle Alpi. La fotografia è stata condivisa nelle ore successive, attirando l’attenzione di appassionati e esperti di fotografia paesaggistica.

Arezzo, 28 aprile 2026 – Un’osservazione rara, al limite delle possibilità visive, è stata documentata venerdì 24 aprile 2026 dalla Croce del Pratomagno, nel cuore della Toscana. Lo scatto, realizzato con un teleobiettivo da Daniele Celestini, testimonia condizioni di visibilità straordinarie che hanno reso possibile individuare, a centinaia di chilometri di distanza, alcune cime delle Alpi Marittime. Nella fotografia emergono con sorprendente nitidezza profili montuosi normalmente invisibili da questa posizione. Tra questi il Monte Gèlas, distante circa 345 chilometri, il Monte Clapier a circa 343 chilometri e il massiccio del Monte Mongioie, a circa 315 chilometri.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalla Toscana alle Alpi in uno scatto: osservazione eccezionale dalla Croce del Pratomagno Notizie correlate Leggi anche: L'attesa e la pazienza del pescatore: uno scatto iconico dalla diga di Brindisi Monte Puscio e Croce di Maiano: uno spettacolare balcone dalla vista mozzafiatoUn balcone privilegiato affacciato sul territorio lariano, dove lo sguardo spazia dai laghi briantei fino alla pianura Padana. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Tour in Vespa del Tirreno nei borghi della Toscana, prima tappa a Torano nel cuore delle Alpi Apuane tra cave e storia; Oltre 600 comuni italiani escono dagli aiuti per la montagna, quasi 300 entrano - Nos Alpes; Tra Alpi e Mediterraneo: la cucina de La Maiena Meran Resort; Idee per il ponte del 1° maggio? Cosa vedere in Versilia in 3 giorni (incluso la ciclovia con tramonti sul mare mozzafiato). La meraviglia delle Crete Senesi! Buongiorno dalla Toscana. Foto: @siniandrea facebook