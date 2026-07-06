Dai conti condominiali spariscono i soldi amministratrice condannata a risarcire quasi 200mila euro

Durante un’assemblea straordinaria del 31 agosto 2024, l’amministratrice condominiale ha ammesso di aver sottratto fondi dai conti condominiali. È stato deciso che dovrà risarcire circa 200.000 euro. La condanna arriva dopo un procedimento legale che ha accertato la mancanza di fondi e ha portato alla decisione di risarcimento. La vicenda riguarda la gestione finanziaria di un condominio e la responsabilità dell’amministratrice nelle irregolarità emerse.

La svolta era arrivata durante un’assemblea straordinaria, il 31 agosto 2024. Davanti ai consiglieri del condominio, l’amministratrice aveva ammesso l’esistenza di ammanchi sul conto corrente e di mancati pagamenti ai fornitori, assumendosi – secondo quanto ricostruisce il Tribunale di Bolzano – «la responsabilità della situazione» e promettendo il ripristino delle somme dovute. Da quel momento era partita la verifica sui conti, affidata al nuovo amministratore. E la ricostruzione contabile ha portato alla scoperta di quasi 193mila euro di uscite non giustificate. Con sentenza del 17 giugno 2026, la giudice Cristina Longhi ha quindi condannato un’ex amministratrice di condominio a pagare 192. 🔗 Leggi su Open.online

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