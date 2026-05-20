In tre anni sottrae 360 mila euro con bonifici dai conti pubblici | condannata ex dipendente comunale
Una donna che per oltre vent’anni ha lavorato nell’ufficio ragioneria di un Comune è stata condannata per aver sottratto circa 360 mila euro in tre anni utilizzando bonifici dai conti pubblici. La sua posizione le aveva consentito di avere accesso diretto ai conti dell’amministrazione comunale. La vicenda si è conclusa con una sentenza di condanna, dopo che sono stati accertati i movimenti illeciti di denaro tra i conti pubblici e quelli personali della donna.
Per oltre vent’anni aveva lavorato nell’ufficio ragioneria del Comune di Concesio, con accesso diretto ai conti dell’amministrazione. Negli ultimi tre anni, però, ha sottratto quasi 360 mila euro di fondi pubblici attraverso decine di bonifici sui propri conti personali. Il Tribunale di Brescia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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