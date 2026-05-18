Fondi condominiali per acquisti personali | revocata amministratrice di condominio

Da brindisireport.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale civile di Brindisi ha ordinato la revoca dell’amministratrice di un condominio locale. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta presentata da alcuni condomini che avevano contestato l’utilizzo dei fondi condominiali per acquisti personali. L’atto di revoca riguarda la figura che si occupava della gestione delle finanze e delle pratiche condominiali. La sentenza è stata depositata nelle scorse ore e ora si procederà con la nomina di un nuovo amministratore.

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BRINDISI - Il tribunale civile di Brindisi ha disposto la revoca dell’amministratrice di un condominio cittadino (P.B. le iniziali del suo nome) accogliendo il ricorso presentato da un gruppo di condomini di un complesso al rione Bozzano. Il collegio giudicante, composto dal presidente Sergio. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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