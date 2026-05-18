Fondi condominiali per acquisti personali | revocata amministratrice di condominio

Il tribunale civile di Brindisi ha ordinato la revoca dell’amministratrice di un condominio locale. La decisione è arrivata in seguito a una richiesta presentata da alcuni condomini che avevano contestato l’utilizzo dei fondi condominiali per acquisti personali. L’atto di revoca riguarda la figura che si occupava della gestione delle finanze e delle pratiche condominiali. La sentenza è stata depositata nelle scorse ore e ora si procederà con la nomina di un nuovo amministratore.

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