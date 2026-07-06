Da startup a pmi | le tappe dello sviluppo

Nel 1998, un ingegnere con una laurea al Politecnico di Torino e un’esperienza in Canada ha lasciato l’azienda di famiglia, fondata all’inizio del Novecento, per avviare una startup nel settore della meccatronica, con focus sulla fluidodinamica. Questa decisione ha segnato l’inizio di un percorso di crescita che ha portato l'impresa a trasformarsi in una piccola e media impresa.

NEL 1998 Andrea Romiti, dopo una laurea in ingegneria al Politecnico di Torino e una esperienza di lavoro in Canada, decide di uscire dall’azienda di famiglia, fondata dal padre a inizio del Novecento, per dare vita ad una startup nell’ambito della meccatronica specializzata nella fluidodinamica. Nei primi anni l’azienda lavora come fornitore specializzato: realizza componenti su disegno cliente, in particolare per l’aeronautica e per applicazioni energetiche. Questa fase consente alla società di costruire competenze su lavorazioni complesse, parti rotanti, giranti, pompe, valvole e componenti destinati a funzionare in contesti dove la tolleranza all’errore è minima. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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