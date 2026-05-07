Sviluppo di tecnologie spaziali per startup e Pmi | nasce il primo acceleratore Italia-Usa

È stato annunciato il lancio del primo acceleratore in Italia dedicato alle tecnologie spaziali, con un focus su startup e piccole e medie imprese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Distretto Tecnologico Aerospaziale di Brindisi e una società americana che collabora con un’unità dedicata all’innovazione di una nota organizzazione statunitense. L’obiettivo è supportare lo sviluppo di progetti spaziali attraverso un programma di accelerazione congiunto.

BRINDISI - Il Distretto Tecnologico Aerospaziale (Dta) di Brindisi e la società americana Q Station, che opera per conto di SpaceWerx - l'unità per l'innovazione della U.s. Space Force - hanno dato vita all'International Space Accelerator Program, il primo acceleratore spaziale italiano dedicato.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Dalla Calabria alla Luna: la startup che progetta case spaziali? Cosa sapere La startup Isaisei Corporation presenta a Reggio Calabria un modulo abitativo per missioni lunari. Verso la Luna, cosa comprendono le intese spaziali Italia-UsaIl 9 e 10 aprile scorsi, a Washington, si è tenuto il secondo Space Dialogue bilaterale tra Italia e Stati Uniti, il format diplomatico dedicato alla... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Tecnologie spaziali ed economia del mare: dall’ASI un’opportunità per imprese ed enti di ricerca; Università di Roma Tor Vergata e Agenzia Spaziale Italiana insieme per innovazione e trasferimento tecnologico nella space economy; Robotica e connessioni, al via il dialogo fra spazio e mare; Luna - INFN. Con la piattaforma 3DEXPERIENCE di Dassault Systèmes Avio avanza nello sviluppo digitale di tecnologie spaziali innovativeIl leader italiano nei lanciatori spaziali e nei sistemi di propulsione prosegue il suo percorso verso una progettazione e una produzione sempre più sostenibile Dassault Systèmes ha annunciato che ... datamanager.it Aerospazio, al via il primo programma di accelerazione Italia-UsaRafforzare la cooperazione internazionale e sostenere lo sviluppo di tecnologie spaziali avanzate è il duplice obiettivo del programma di accelerazione Italia-Usa siglato dal Distretto Tecnologico Aer ... ansa.it Da tempo Apple si distingue come l’unica grande azienda tecnologica a non aver puntato sulle AI, limitando sia gli investimenti per le infrastrutture sia quelli per lo sviluppo di modelli linguistici. E se avesse ragione - facebook.com facebook Dalla Regione 9 milioni per lo sviluppo di agriturismi, agricoltura sociale e attività didattiche x.com