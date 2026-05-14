Sostenibilità e intelligenza artificiale | fino a 60mila euro per Pmi e startup

Il consorzio Elias, finanziato dal programma Horizon Europe, ha annunciato l'apertura della seconda Open Call. Questa iniziativa mira a sostenere le piccole e medie imprese insieme alle startup che lavorano nel settore della sostenibilità e dell'intelligenza artificiale. Per le aziende interessate, sono disponibili finanziamenti fino a 60.000 euro. L'obiettivo è promuovere progetti innovativi che integrino le tecnologie di intelligenza artificiale con le tematiche legate alla sostenibilità ambientale.

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