Sostenibilità e intelligenza artificiale | fino a 60mila euro per Pmi e startup
Il consorzio Elias, finanziato dal programma Horizon Europe, ha annunciato l'apertura della seconda Open Call. Questa iniziativa mira a sostenere le piccole e medie imprese insieme alle startup che lavorano nel settore della sostenibilità e dell'intelligenza artificiale. Per le aziende interessate, sono disponibili finanziamenti fino a 60.000 euro. L'obiettivo è promuovere progetti innovativi che integrino le tecnologie di intelligenza artificiale con le tematiche legate alla sostenibilità ambientale.
Il consorzio Elias (European Lighthouse of AI for Sustainability), finanziato dal programma Horizon Europe, ha ufficialmente aperto la sua seconda Open Call. Il bando mira a selezionare e finanziare progetti innovativi che utilizzino l’Intelligenza Artificiale come motore per la sostenibilità ambientale, sociale ed economica, consolidando la posizione dell’Europa come leader globale in un’IA etica e orientata al bene comune. La call si articola attorno a sette ambiti prioritari in cui i progetti possono essere testati e validati: AI for Building Optimization; AI for Monitoring the Virtual Infrastructure; Responsible, User-centric Advertising; Mitigating misinformed migrant perception in EU; AI for Forecasting of Vegetation State; Materials Discovery; Personalized co-piloting systems. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
How to Level Up Your Life Using Simple Billionaire Principles
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