Una sparatoria si è verificata nel centro islamico di San Diego, in California, poco dopo mezzogiorno di lunedì. Secondo le fonti, almeno tre persone hanno perso la vita nell’episodio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e non sono state ancora rese note le eventuali cause o dettagli sui sospetti coinvolti. La polizia ha delimitato l’area e sta raccogliendo testimonianze per fare luce sulla dinamica degli eventi. La comunità locale è stata informata dell’accaduto e sono state rafforzate le misure di sicurezza.

Tre persone sono state uccise in una sparatoria lunedì, poco dopo mezzogiorno (ora locale), nel centro islamico di San Diego, in California. Anche i due presunti assalitori sono stati trovati morti in un’auto poco lontana. La minaccia è stata “neutralizzata”, riferisce la polizia che, al momento considera la sparatoria un “crimine d’odio”. “A causa dell’ubicazione del centro islamico, consideriamo questo un episodio di crimine d’odio finché non sarà dimostrato il contrario”. I due sospettati dell’attacco al centro islamico di San Diego sono due ragazzi di 17 e 18 anni, riferisce sempre la polizia. I due giovani sono stati trovati morti all’interno di una vettura, suicidatisi con colpi d’arma da fuoco, a pochi isolati dal Centro Islamico. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sparatoria in una moschea a San Diego, in California, almeno tre persone uccise

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5 dead in shooting at San Diego mosque, including 2 teen suspects

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