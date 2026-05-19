Nella più grande moschea di San Diego, si è verificata una sparatoria che ha causato cinque morti, tra cui due sospetti. L'episodio si è svolto in un momento in cui la polizia ha intervenuto sul posto per gestire la situazione. Le autorità stanno ancora indagando sui motivi dietro l'accaduto e sui dettagli che hanno portato alla violenta esplosione di violenza all’interno dell’edificio. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori aggiornamenti ufficiali.

Cinque persone, tra cui due sospetti, sono state uccise in una sparatoria nella più grande moschea di San Diego. Due delle vittime sono adolescenti: un 17enne e un 19enne che hanno sferrato l'attacco contro il centro Islamico che da diverso tempo veniva accusato di portare la Sharia nella contea di Orange, come rivendicato da alcuni influencere sui social network. Secondo le autorità la coppia di attentatori è deceduta per ferite da arma da fuoco autoinflitte dopo aver ucciso la guardia giurata della moschea, il marito di un'insegnante della scuola islamica e un drogheria. Quando i visto i giovani arrivare il vigilantes ha fatto in tempo a dare l'allarme alla scuola presente nel centro Islamico, che ospitata bambini dall'asilo alla terza elementare, e le mostre si sono chiuse in classe con gli alunni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - San Diego, sparatoria alla moschea che voleva portare la Sharia in California: 5 morti

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San Diego mosque shooting: Hearing the news in real time from his son

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