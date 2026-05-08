Ogni anno, con l’avvicinarsi della fine della stagione televisiva, si ripresenta la stessa domanda riguardo al futuro di Mara Venier a Domenica In. Questa volta, a fare chiarezza sulla questione, è stato Alberto Matano, che ha dichiarato pubblicamente che la conduttrice lascerà il programma. La notizia ha suscitato numerosi commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre ancora non si conoscono i dettagli sulle modalità del suo addio.

Ogni anno, con l’avvicinarsi della chiusura della stagione televisiva, torna la stessa domanda: sarà davvero l’ultima volta di Mara Venier alla guida di Domenica In? Un interrogativo che ormai accompagna da tempo il finale del programma di Rai1 e che, puntualmente, viene smentito dal ritorno della conduttrice a settembre. Questa volta, però, qualcosa sembra diverso. Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dalla storica padrona di casa del contenitore domenicale hanno riacceso dubbi e indiscrezioni su un possibile addio definitivo. E mentre i rumors continuano a rincorrersi, il nome di Alberto Matano emerge sempre più spesso tra quelli considerati possibili successori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Ora vi dico tutto!”. Mara Venier via da Domenica In, la rivelazione di Alberto Matano

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