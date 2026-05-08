Ora vi dico tutto! Mara Venier via da Domenica In la rivelazione di Alberto Matano
Ogni anno, con l’avvicinarsi della fine della stagione televisiva, si ripresenta la stessa domanda riguardo al futuro di Mara Venier a Domenica In. Questa volta, a fare chiarezza sulla questione, è stato Alberto Matano, che ha dichiarato pubblicamente che la conduttrice lascerà il programma. La notizia ha suscitato numerosi commenti tra il pubblico e gli addetti ai lavori, mentre ancora non si conoscono i dettagli sulle modalità del suo addio.
Ogni anno, con l’avvicinarsi della chiusura della stagione televisiva, torna la stessa domanda: sarà davvero l’ultima volta di Mara Venier alla guida di Domenica In? Un interrogativo che ormai accompagna da tempo il finale del programma di Rai1 e che, puntualmente, viene smentito dal ritorno della conduttrice a settembre. Questa volta, però, qualcosa sembra diverso. Le dichiarazioni rilasciate negli ultimi mesi dalla storica padrona di casa del contenitore domenicale hanno riacceso dubbi e indiscrezioni su un possibile addio definitivo. E mentre i rumors continuano a rincorrersi, il nome di Alberto Matano emerge sempre più spesso tra quelli considerati possibili successori.🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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