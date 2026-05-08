Mara Venier lascia davvero Domenica In? Alberto Matano rompe il silenzio sul possibile dopo Zia Mara

In vista della fine della stagione televisiva, si parla di un possibile addio di Mara Venier a Domenica In. Alberto Matano ha rotto il silenzio, alimentando le voci sul suo eventuale sostituto. Ogni anno, durante il periodo di chiusura, la conduttrice sembra indicare che potrebbe essere l’ultima volta in cui conduce lo show. Le dichiarazioni di Matano hanno riacceso il dibattito tra i telespettatori e gli addetti ai lavori.

Mara Venier pronta a lasciare Domenica In? Le parole di Alberto Matano riaccendono il dibattito. Ogni anno il copione sembra sempre lo stesso: si avvicina la fine della stagione televisiva e Mara Venier lascia intendere che quella sarà la sua ultima Domenica In. Poi però, puntualmente, a settembre torna nello storico studio di Rai 1. Questa volta, però, qualcosa potrebbe davvero cambiare. Da mesi infatti si rincorrono indiscrezioni su un possibile addio definitivo della conduttrice al programma simbolo della domenica pomeriggio italiana. E ora anche le parole di Alberto Matano stanno alimentando ulteriormente il dibattito sul futuro della trasmissione.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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