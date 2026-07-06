L a televisione italiana ha perso una delle firme più apprezzate. Tiziana Aristarco si è spenta il 5 luglio 2026 a Roma, all’età di 66 anni. Nata a Milano nel 1960, figlia del critico cinematografico Guido Aristarco, era cresciuta, come lei stessa amava dire, « a pane e cinema ». Lascia il marito, il regista Riccardo Donna, con cui ha condiviso la vita e il lavoro, e due figli. Con lei se ne va una delle voci più autentiche della serialità italiana. I 40 anni di Rai 3 e dei suoi programmi cult: da “Blob” a “Chi l’ha visto?.. guarda le foto Una carriera costruita dietro le quinte. Tiziana Aristarco entra in Rai giovanissima, alla fine degli anni Settanta, come aiuto regista. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da "Mina Settembre" a "Provaci ancora prof!", ha accompagnato generazioni di telespettatori italiani. Serena Rossi: «Sei stata una guida, un porto sicuro»

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