Durante i Mondiali, alcuni giocatori hanno ricevuto squalifiche sospese o cancellate, tra cui Balogun. La FIFA ha revocato i cartellini rossi di alcuni atleti, incluso anche un caso di Cristiano Ronaldo. Sono stati trovati altri episodi in cui l’articolo 27 del Codice di Disciplinare è stato applicato per sospendere o annullare le sanzioni. La questione riguarda pratiche di gestione delle squalifiche durante il torneo.

Ci siamo chiesti se Balogun fosse realmente l’unico caso in cui è stato applicato l’art. 27 del Codice di Disciplinare ed abbiamo trovato casi lontano nel tempo e qualcuno molto più recente passato sotto traccia Insomma, se un arbitro ti mostra il cartellino rosso, la legge degli uomini e dei regolamenti calcistici prevedono una sola, inevitabile sanzione, la squalifica automatica per il turno successivo Un automatismo d’acciaio che dal 1970 – anno dell’introduzione dei cartellini fisici – ha resistito a 154 espulsioni nelle fasi finali dei Mondiali. Fino a oggi Il clamoroso congelamento della sanzione di Folarin Balogun nel Mondiale 2026... 🔗 Leggi su Sportface.it

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© Sportface.it - Da CR7 a Balogun, la FIFA cancella i rossi, la storia segreta delle squalifiche sospese ai Mondiali

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Uefa, durissimo attacco alla Fifa per il caso Balogun: Compromessa la credibilità del Mondiale reddit

I geniacci della FIFA/AIA/UEFA hanno sospeso la squalifica di #Ronaldo e di #Balogun. Peccato che nell'errore arbitrale piu' grande degli ultimi anni con la simulazione di #Bastoni, #Kalulu sia stato squalificato. Non lamentatevi se poi la @SerieA e' poco cred x.com

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