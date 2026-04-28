La FIFA vuole cambiare la regola sui cartellini ai Mondiali 2026 | doppia amnistia per evitare squalifiche

La FIFA sta considerando una modifica alle regole sui cartellini gialli ai Mondiali 2026, con l’intento di eliminare doppi cartellini gialli accumulati in due occasioni diverse. La proposta prevede una doppia amnistia, una dopo la fase a gironi e una dopo i quarti di finale, per prevenire squalifiche automatiche durante il torneo che si svolgerà con 48 squadre. La decisione finale sarà annunciata nelle prossime settimane.

La FIFA studia una modifica al regolamento disciplinare dei Mondiali 2026: i cartellini gialli potrebbero essere cancellati due volte, dopo la fase a gironi e dopo i quarti di finale, per evitare troppe squalifiche nel nuovo torneo a 48 squadre.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate La Nigeria fa ricorso alla FIFA per il ‘caso Congo’: vuole prendere il suo posto ai Mondiali 2026La federazione nigeriana non accetta il verdetto della FIFA e denuncia irregolarità sui passaporti dei giocatori della Repubblica Democratica del... Var per i cartellini gialli e gli angoli, sostituzioni rapide: ecco le nuove regole Fifa per i MondialiMentre i playoff si apprestano a decretare le ultime nazionali, qualificate ai Mondiali 2026, la Fifa ha ufficializzato le novità regolamentari, che... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La FIFA vuole cambiare la regola sui cartellini ai Mondiali 2026: doppia amnistia per evitare squalifiche; Italia ripescata ai Mondiali al posto dell’Iran, l’ho chiesto: la Rai torna a sperare (grazie all’uomo di Trump). Cosa cambia in TV; Mondiali, ripescaggio Italia? Trump dice 'no', inviato Usa Zampolli insiste: Iran può cambiare idea; Mondiali, Italia al posto dell'Iran? La risposta di Teheran: Parteciperemo con orgoglio. La FIFA vuole cambiare la regola sui cartellini ai Mondiali 2026: doppia amnistia per evitare squalificheLa FIFA studia una modifica al regolamento disciplinare dei Mondiali 2026: i cartellini gialli potrebbero essere cancellati due volte, dopo la fase a gironi ... fanpage.it Italia ripescata ai Mondiali, la Fifa respinge la richiesta dell’Iran: cosa succede oraResta sul tappeto l’intricata vicenda legata alla nazionale iraniana per via del conflitto con gli Usa, quattro sono le strade ancora praticabili a due mesi dal via ... sport.virgilio.it «Che percentuale c'è per la partecipazione dell'Italia ai Mondiali Penso più del 50%. Incontrerò Infantino a Miami per il Gran Premio di Formula 1 nel weekend. Non dovrebbe esserci un Mondiale senza Italia, la decisione spetterà a Infantino e Trump» - facebook.com facebook Infortunio Modric, CT Croazia: "Il recupero procederà secondo i piani. Ci guiderà ai Mondiali da capitano" #Milan #Modric #ACMilan #SempreMilan x.com