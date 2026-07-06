da cr7 a balogun la fifa cancella i rossi la storia delle squalifiche sospese ai mondiali

La FIFA ha annullato le squalifiche con cartellino rosso durante i Mondiali, cancellando alcune sospensioni. Tra i calciatori coinvolti ci sono anche altri atleti, oltre a Balogun, che avevano ricevuto cartellini rossi e avevano beneficiato di sospensioni temporanee. L’articolo 27 del Codice di Disciplinare è stato applicato in più occasioni, consentendo a diversi giocatori di continuare a partecipare alle partite dopo aver ricevuto il cartellino rosso. La revisione delle sospensioni ha portato a una revisione delle decisioni originali.

Ci siamo chiesti se Balogun fosse realmente l’unico caso in cui è stato applicato l’art. 27 del Codice di Disciplinare ed abbiamo trovato casi lontano nel tempo e qualcuno molto più recente passato sotto traccia Insomma, se un arbitro ti mostra il cartellino rosso, la legge degli uomini e dei regolamenti calcistici prevedono una sola, inevitabile sanzione, la squalifica automatica per il turno successivo Un automatismo d’acciaio che dal 1970 – anno dell’introduzione dei cartellini fisici – ha resistito a 154 espulsioni nelle fasi finali dei Mondiali. Fino a oggi Il clamoroso congelamento della sanzione di Folarin Balogun nel Mondiale 2026 ad... 🔗 Leggi su Sportface.it

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