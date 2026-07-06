Da Bergamo ai Paesi d’origine nel 2025 inviati in patria 151 milioni di euro | sul podio India Marocco e Senegal

Nel 2025, i lavoratori stranieri residenti in provincia di Bergamo hanno inviato oltre 151 milioni di euro ai loro Paesi d’origine. La maggior parte di queste somme sono state destinate a India, Marocco e Senegal. La cifra colloca la provincia all’undicesimo posto in Italia per trasferimenti di denaro verso l’estero.

Più di 151 milioni di euro inviati nei propri Paesi d’origine: è quanto i lavoratori stranieri residenti in provincia di Bergamo hanno fatto avere ai propri familiari nel corso del 2025, un dato che posiziona il nostro territorio all’undicesimo posto in Italia. A scattare una fedele fotografia del fenomeno è un recente report della Fondazione Leone Moressa che, rielaborando dati della Banca d’Italia, ha calcolato in 8,6 miliardi l’ammontare dei risparmi che sono stati spediti in tutto il mondo, in crescita di circa 300 milioni rispetto alla rilevazione dell’anno precedente. Bergamo, però, è in controtendenza: pur essendo, come detto, tra le principali realtà italiane per rimesse complessive, dal 2024 al 2025 si è assistito a una sensibile flessione, passando da 152,9 a 151,4 milioni di euro. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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