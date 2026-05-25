Nel 2025, le rimesse di migranti verso i Paesi di origine sono stimate in 151,4 milioni di euro, in calo rispetto ai 167,9 milioni del 2022. La diminuzione è attribuita all’aumento dei costi e agli investimenti realizzati in Italia. I sindacati hanno segnalato che queste variabili influenzano le somme inviate dai migranti ai propri paesi d’origine.

I NUMERI. Rimesse in calo dopo il picco del 2022 (a 167,9 milioni). I sindacati: «A incidere i costi in salita e gli investimenti effettuati in Italia». È un segno concreto del legame con le proprie origini e con i propri affetti, pur a migliaia di chilometri di distanza. Con sacrificio e oculatezza, chi ha attraversato il mondo in cerca di condizioni migliori – un lavoro e un futuro, spesso dopo aver affrontato un viaggio tortuoso e anche drammatico – prova ad aiutare anche i propri parenti: lo fa attraverso le cosiddette «rimesse», il denaro che gli stranieri inviano ai parenti rimasti nel Paese d’origine. Anche pochi euro al mese, in fondo, lì possono fare la differenza tra povertà e sopravvivenza. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Da Bergamo ai Paesi d’origine: nel 2025 trasferiti 151,4 milioni

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