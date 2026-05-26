Nel 2025, milioni di euro inviati dall’Italia all’estero sono partiti principalmente da Trieste. La città, situata lungo la frontiera, rappresenta un punto di transito importante per flussi finanziari internazionali. Le autorità fiscali stanno monitorando i movimenti di denaro e le transazioni sospette, senza però specificare i paesi di destinazione o le modalità di invio. I dati ufficiali indicano un aumento rispetto agli anni precedenti, ma non sono stati resi noti dettagli sui destinatari o sulle finalità di tali trasferimenti.

Trieste è una città di confine e di scambi, abituata storicamente a incrociare lingue, rotte e persone. Anche oggi il suo mercato del lavoro riflette questa vocazione: la componente straniera pesa in modo significativo nelle nuove assunzioni, ma il “segno” economico lasciato sul territorio non si. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Flop, milioni e incognite. Quanto ci è costata finora l'Umbria Film Commission (e dove sono finiti i soldi)L’Umbria Film Commission, istituita con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio artistico, ambientale, storico e culturale della regione, ha...

Roma guida le rimesse all’estero: 1,2 miliardi inviati nel 2025Nel 2025, le rimesse dall’estero verso il nostro paese hanno raggiunto un totale di 1,2 miliardi di euro, con Roma che si conferma come la principale...

Temi più discussi: Soldi che partono da Trieste: dove sono finiti i milioni di euro inviati all’estero nel 2025; La geografia dei lavoratori stranieri in Italia raccontata dalle rimesse; La mappa dei soldi: da Udine partono 65 milioni di euro all'anno verso altri paesi, vi raccontiamo quali; Azioni, Buoni del Tesoro e cybersicurezza: ecco come investono i loro soldi il sindaco Mario Conte e i suoi assessori.

Soldi che partono da Trieste: dove sono finiti i milioni di euro inviati all’estero nel 2025Le rimesse inviate verso i paesi di origine delle lavoratrici e dei lavoratori stranieri con base nel capoluogo regionale sono più contenute rispetto alle altre province del Fvg: Trieste vanta una quo ... triesteprima.it

La mappa dei soldi: da Udine partono 65 milioni di euro all'anno verso altri paesi, vi raccontiamo qualiUdine pesa più di un terzo del totale regionale rispetto alla mole delle rimesse inviate nei loro paesi di origine dalle lavoratrici e dai lavoratori stranieri. Vi portiamo nel dettaglio di un settore ... udinetoday.it

Pnrr la Sicilia in mano alla destra e’ la peggiore d’Italia per quanto riguarda il Pnrr e nessuno s’indigna Idem per le altre regioni, Meloni aveva tantissimi soldi per far ripartire il paese e invece lo ha affossato dove sono finiti i soldi del Pnrr??? x.com