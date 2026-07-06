Da Abe a Takaichi l’asse India-Giappone ridisegna gli equilibri dell’Indo-Pacifico

Il 2007, in un discorso davanti al Parlamento indiano, un ex primo ministro giapponese definì l’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano come uniti in un’area di libertà e prosperità. Recentemente, figure politiche di entrambi i Paesi hanno rafforzato questa alleanza, rinnovando l’asse tra India e Giappone. Questa collaborazione coinvolge leader come Takaichi e altri, e si traduce in iniziative congiunte che modificano gli equilibri nella regione dell’Indo-Pacifico.

“L’Oceano Pacifico e l’Oceano Indiano stanno dando vita a un’unione dinamica come mari di libertà e prosperità”. Quando Shinzo Abe pronunciò queste parole davanti al Parlamento indiano nel 2007 non stava semplicemente descrivendo una realtà geografica. Stava ridisegnando la mappa strategica dell’Asia. La sua teoria della “Confluenza dei Due Mari” sarebbe diventata il fondamento intellettuale dell’Indo-Pacifico Libero e Aperto, del Quad e della risposta delle democrazie all’emergere di un ordine regionale sempre più caratterizzato dalla coercizione. A quasi vent’anni di distanza, la visita del Primo Ministro giapponese Sanae Takaichi in India dimostra che quella visione non solo è sopravvissuta, ma si è trasformata in una vera strategia politica. 🔗 Leggi su Formiche.net

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