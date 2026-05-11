In Great Nicobar, un’isola indiana a nord di Sumatra, l'India sta realizzando un progetto infrastrutturale da nove miliardi di dollari con l’obiettivo di potenziare le proprie capacità militari. La mossa rappresenta un passo strategico nel contesto delle tensioni nella regione dell’Indo-Pacifico, con un investimento consistente volto a rafforzare la presenza militare sull’isola. La questione coinvolge questioni di sovranità e sicurezza tra le due nazioni.

C’è un’isola indiana a nord di Sumatra che si chiama Great Nicobar, un luogo nel quale l’India sta portando avanti un progetto infrastrutturale da nove miliardi di dollari per rafforzare la propria capacità militare. Ciò accade perché l’isola è vicina a una delle rotte marittime più importanti del mondo e il progetto sta attirando l’attenzione delle nazioni confinanti poiché le interruzioni alla navigazione nello Stretto di Hormuz causate dal conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran hanno fatto emergere l’importanza di altri punti strategici marittimi definiti “vulnerabili”. Lo Stretto di Malacca, ovvero il braccio di mare che si estende tra Indonesia, Malesia e Singapore, è la rotta più breve tra l’Oceano Indiano e il Mar Cinese Meridionale.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - India, la nuova mossa anti-Cina passa da Great Nicobar, un’isola nel cuore dell’Indo-Pacifico

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