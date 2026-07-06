Curre curre guaglio’ la nuova stagione del Trianon Viviani

Da napoli.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dal mese di settembre fino a giugno, il Trianon Viviani ospita la nuova stagione sotto la direzione artistica di Pierpaolo Sepe. Il cartellone presenta spettacoli che combinano diversi linguaggi e riflettono identità diverse. La prima parte della programmazione è dedicata a Gennarino Capuozzo, un giovane protagonista delle Quattro Giornate di Napoli. La scelta si inserisce in un omaggio che coinvolge il teatro e la memoria storica.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Incrocio dei linguaggi e identità nel primo cartellone - da settembre a giugno - del neodirettore artistico Pierpaolo Sepe. Dedicato a Gennarino Capuozzo, giovane eroe delle Quattro Giornate di Napoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

curre curre guaglio8217 la nuova stagione del trianon viviani
© Napoli.corriere.it - «Curre curre guaglio’», la nuova stagione del Trianon Viviani
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la stagione teatrale del Trianon Viviani

Pierpaolo Sepe assume la direzione artistica del Teatro Trianon Viviani. Nuova era in arrivo!È stato annunciato che Pierpaolo Sepe ricoprirà il ruolo di direttore artistico del Teatro Trianon Viviani.

trianon viviani curre curre guaglio laCurre curre guaglio’, la stagione 2026-2027 del Trianon VivianiCon il claim Curre curre guaglio’, il neodirettore artistico Pierpaolo Sepe presenta la stagione 2026-2027 del Trianon Viviani – teatro della Canzone napoletana. Il cartellone si dipana da settembre ... napolitoday.it

Trianon Viviani, Festa della Musica con La Serva padronaIl Trianon Viviani partecipa alla Festa della Musica, domani, 21 giugno (ore 20.30), con una nuova produzione: La Serva padrona, capolavoro di Giovanni Battista Pergolesi su libretto di Gennaro ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web