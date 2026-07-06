Curre curre guaglio’ la nuova stagione del Trianon Viviani
Dal mese di settembre fino a giugno, il Trianon Viviani ospita la nuova stagione sotto la direzione artistica di Pierpaolo Sepe. Il cartellone presenta spettacoli che combinano diversi linguaggi e riflettono identità diverse. La prima parte della programmazione è dedicata a Gennarino Capuozzo, un giovane protagonista delle Quattro Giornate di Napoli. La scelta si inserisce in un omaggio che coinvolge il teatro e la memoria storica.
Incrocio dei linguaggi e identità nel primo cartellone - da settembre a giugno - del neodirettore artistico Pierpaolo Sepe. Dedicato a Gennarino Capuozzo, giovane eroe delle Quattro Giornate di Napoli. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it
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