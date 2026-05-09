Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la stagione teatrale del Trianon Viviani

Peppe Lanzetta e i 99 Posse chiudono la programmazione teatrale del Trianon Viviani.Venerdì 15 maggio, alle 21, il palco di Forcella ospita Figli di un Bronx minore, un affresco teatrale e musicale con cui Lanzetta esprime tutte le sue anime artistiche, accompagnato dal vivo da Jennà Romano alle.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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