Un bambino di tre anni è morto nel Cagliaritano dopo essere stato investito da un trattore agricolo. Alla guida del mezzo c'era il padre del piccolo. L'incidente è avvenuto in un piccolo centro della Sardegna, nel comune di Nurri. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il bambino non c'è stato nulla da fare. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento. La comunità locale si è stretta intorno alla famiglia.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dramma in un piccolo centro della Sardegna. Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Nurri, piccolo comune della Città metropolitana di Cagliari, dove un bambino di appena tre anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un trattore agricolo. Alla guida del mezzo c’era il padre. Secondo le prime ricostruzioni, alla guida del trattore si trovava il padre del piccolo. L’uomo non si sarebbe accorto della presenza del bambino durante una manovra e non sarebbe riuscito a evitare il tragico impatto. L’incidente si è verificato a Nurri, centro di circa duemila abitanti situato nella zona del Sarcidano, nell’entroterra sardo a circa un’ora dal capoluogo regionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Bimbo di tre anni muore travolto da un trattore nel Cagliaritano: alla guida c’era il padre

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