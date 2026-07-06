Cuneo 56enne muore travolto da un trattore
Un uomo di 56 anni è stato travolto da un trattore in un'area rurale e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un elicottero del 118, partito da Torino, ma non c'era più nulla da fare per salvarlo.
Quando l'uomo è stato raggiunto da un’ambulanza e da un elicottero del 118 partito da Torino non c'era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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