Cuneo 56enne muore travolto da un trattore

Da tgcom24.mediaset.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 56 anni è stato travolto da un trattore in un'area rurale e ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e un elicottero del 118, partito da Torino, ma non c'era più nulla da fare per salvarlo.

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