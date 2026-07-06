Cultura | Farchioni1780 porta a Umbria Jazz Ascoltare il mondo viaggio tra suono poesia e Cantico delle Creature

Durante Umbria Jazz 2026, presso l’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia è stata allestita un’esperienza immersiva promossa da Farchioni 1780, intitolata “Ascoltare il mondo”. L’evento ha offerto un viaggio tra suoni, poesia e il Cantico delle Creature, con l’obiettivo di stimolare l’ascolto del mondo vivente attraverso diverse forme artistiche.

In occasione di Umbria Jazz 2026, Farchioni 1780 ha proposto all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia un’esperienza immersiva dedicata all’ascolto del mondo vivente. Il compositore e ricercatore David Monacchi e il poeta Davide Rondoni hanno guidato il pubblico in un dialogo tra poesia, paesaggi sonori e riflessione contemporanea, rileggendo il Cantico delle Creature in chiave attuale. Un percorso che, nel contesto delle celebrazioni per gli ottocento anni dalla morte di San Francesco, ha invitato a riscoprire il valore dell’ascolto come relazione con la natura, la memoria e il territorio. Un’iniziativa partecipata che conferma l’impegno di Farchioni 1780 nella promozione della cultura e dell’identità umbra. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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