San Francesco | tre nuove monete per il Cantico delle Creature

Sono state emesse tre nuove monete dedicate al Cantico delle Creature, realizzate grazie alla collaborazione di tre Stati differenti. Ogni moneta presenta sul rovescio simboli specifici che richiamano i temi del poema di San Francesco. La produzione di queste monete ha coinvolto diversi enti e rappresenta un esempio di cooperazione internazionale nel settore numismatico. La presentazione ufficiale si è svolta in una cerimonia pubblica, attirando l'attenzione di appassionati e collezionisti.

? Cosa scoprirai Come hanno collaborato tre Stati diversi per questo progetto unico?. Cosa rappresentano i simboli incisi sul rovescio di ogni moneta?. Perché è stato scelto il valore nominale di 0,75 euro?. Quali elementi del Cantico sono stati trasformati in disegni numismatici?.? In Breve Monete in rame da 0,75 euro progettate dall'incisore Marta Bonifacio.. Progetto coordinato tra Ministero dell'Economia, San Marino e Zecca Vaticana.. Iconografia comune con Monte Subasio e paesaggio di San Damiano ad Assisi.. Celebrazione dell'ottavo centenario della morte del Santo nel 2026.. Italiana, San Marino e Stato della Città del Vaticano lanciano un trittico di monete in rame da 0,75 euro per celebrare l’ottavo centenario della scomparsa di San Francesco d’Assisi nel 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Francesco: tre nuove monete per il Cantico delle Creature Il Cantico delle Creature - Angelo Branduardi | Accordi Chitarra | Ritmo 6/8 Notizie correlate Alla Certosa di Firenze si celebrano gli 800 anni di san Francesco d’Assisi con una mostra dedicata al "Cantico delle creature"A 800 anni di distanza, Il cantico delle creature di Francesco d’Assisi è fonte di ispirazione di una mostra d’arte che si terrà alla Certosa di... Leggi anche: Tre studiosi rileggono il messaggio francescano: Bergamo apre le porte alla riscoperta del Cantico delle Creature Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sacro Convento. Pubblicato l’inno Su questo colle per la venerazione delle spoglie di san Francesco; 800 anni di San Francesco; San Francesco, a Sansepolcro conferenza di Franco Cardini; Agesci: a Bracciano il 54° Consiglio generale, Vie di fraternità nel solco di San Francesco. Tre monete dedicate al Cantico delle Creature per celebrare San FrancescoItalia, San Marino e Vaticano insieme per San Francesco. Sarà il Cantico delle Creature al centro di un progetto numismatico condiviso tra Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della C ... ansa.it Busitalia verso i luoghi di S. Francesco, tre nuove lineeIn occasione dell'Anno Giubilare, Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo Fs), lancia tre nuove linee sperimentali in Umbria, con l'obiettivo di favorire la mobilità sostenibile verso i luoghi ... ansa.it W San Francesco - facebook.com facebook Domenico Ghirlandaio. Stimmate di San Francesco opera più particolare vedere singolarmente x.com