Culle vuote? Non ovunque | in un comune del torinese le nascite aumentano e il Comune chiede una nuova sezione dell’infanzia

In un comune del torinese, invece, le nascite sono aumentate. Il Comune ha chiesto l'apertura di una nuova sezione dell'infanzia. Secondo i dati dell'Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355mila, in calo del 3,9% rispetto al 2024. La diminuzione delle nascite continua a coinvolgere tutto il Paese, influendo anche sulla popolazione scolastica.

L’Italia continua a fare i conti con il calo delle nascite. Secondo i dati provvisori diffusi dall’Istat, nel 2025 i nuovi nati sono stati circa 355mila, il 3,9% in meno rispetto al 2024, confermando una tendenza che prosegue da anni e che si riflette anche sulla popolazione scolastica. Ma le eccezioni non mancano. Ci sono territori che vanno in controtendenza e dove, invece di discutere di accorpamenti o riduzione delle classi, si guarda alla necessità di aprirne di nuove. È il caso di Roccaforte Mondovì, in provincia di Cuneo, dove il Comune ha chiesto alla Regione Piemonte l’attivazione di una seconda sezione della scuola dell’infanzia.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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