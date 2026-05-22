A Cuba, la figura del nonno Raul Castro e quella del nipote Raulito si trovano al centro di una complessa dinamica politica e finanziaria. Il nonno, coinvolto nella rivoluzione, ha una lunga storia legata al passato del paese, mentre il nipote è noto per le sue attività nel settore degli affari e per le sue relazioni con alcuni politici statunitensi. Recentemente, si parla di un interesse degli Stati Uniti nel coinvolgimento diretto delle autorità cubane, con l’obiettivo di ottenere il loro supporto in operazioni contro altri leader della regione.

Roma, 22 maggio 2026 – L’uomo che sussurra alle orecchie del nonno, e il nonno che – sembra – ascolta con molta pazienza anche se non sperava, alla fine, di finire – viste le entrature del nipote – così direttamente nelle mire degli americani che lo vogliono “estrarre” come hanno fatto con Maduro. Ma L’Avana non è Caracas e Cuba non vorrebbe fare la figura del Venezuela che si è visto portare via in una notte il presidente e che invece di reagire con le armi ha ceduto, così sembra, su tutti i fronti alla ragione degli yankees. E pensare che Cuba sta peggio – in economia, soprattutto – di quanto stesse lo Stato continentale in quei giorni che almeno il petrolio ce l’ha. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cuba tra Raul e Raulito Castro, il nonno con il passato nella revolución e il nipote affarista amico di Rubio

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