Cuba l’assedio di Trump | embargo petrolifero e rischio per Raúl Castro

Negli ultimi mesi, si sono intensificate le misure adottate dagli Stati Uniti nei confronti di Cuba, con un nuovo embargo sul petrolio che mira a colpire l’economia dell’isola. Contestualmente, l’arresto di un ex leader cubano ha sollevato dubbi sulla stabilità del regime e ha portato all’attenzione questioni legate a presunti traffici di droga. Le autorità americane hanno presentato prove che collegano il leader coinvolto a questa attività, mentre il governo cubano ha respinto le accuse.

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? Domande chiave Come può l'arresto di Raúl Castro piegare il regime cubano?. Quali prove collegano il leader alla gestione del traffico di droga?. Perché la CIA ha inviato un messaggio urgente a Raulito?. Cosa accadrà alle riserve petrolifere cubane dopo l'embargo di Trump?.? In Breve Procuratori di Miami indagano Raúl Castro per traffico droga e abbattimento velivoli nel 1996.. John Ratcliffe ha consegnato messaggio a Raúl G. Rodriguez Castro durante visita all'Avana.. Embargo petrolifero statunitense causa esaurimento totale delle riserve di greggio all'Avana.. Washington monitora lo spazio aereo cubano con voli costanti di intelligence e militari. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cuba, l’assedio di Trump: embargo petrolifero e rischio per Raúl Castro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Donald Trumps fuel embargo intensifies Cubas energy crisis | Global News Podcast Sullo stesso argomento Embargo petrolifero, voli spia e mirino giudiziario su Castro: così Trump aumenta la pressione su CubaLa guerra in Iran non è ancora archiviata ma la Casa Bianca già guarda al suo prossimo obiettivo. Gli Stati Uniti vogliono incriminare Raúl Castro, ex presidente di CubaÈ quello che fecero con Nicolás Maduro in Venezuela, ma per ora serve soprattutto a mettere pressione sul governo comunista Gli Stati Uniti... Nonostante l’assedio, la fame e i black out, Cuba resiste con dignità e fierezza Il Granma continua a essere pubblicato, sia pure con un ridotto numero di pagine e, sia pure, tra un’interruzione della linea e l’altra, riesce ad essere trasmesso e a far sentire al,mo x.com Gli Stati Uniti non stanno considerando azioni militari imminenti a Cuba nonostante le minacce di Trump, dicono fonti dell'AP reddit L’assedio sempre più feroce per fare cadere Cuba e il silenzio assordante del mondo (Editoriale di Luciano Vasapollo)Cuba vive oggi una delle fasi più pericolose e drammatiche dalla fine della Guerra Fredda. Mentre i media internazionali celebrano il riavvicinamento tattico tra Donald Trump e Xi Jinping come possibi ... farodiroma.it Cuba sotto assedio, ma non piegata: la risposta della Rivoluzione alle minacce di Trump (Editoriale di Luciano Vasapollo)C’è un’immagine che più di tutte restituisce il senso storico del momento: oltre mezzo milione di persone riunite alla Tribuna Antimperialista José Martí, all’Avana, nel giorno dei lavoratori. Non una ... farodiroma.it