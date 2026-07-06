Paola Ferrari ha cercato di distanziarsi dalle dichiarazioni di Marco Tardelli, che aveva criticato il presidente della FIFA. Tardelli aveva accusato Infantino di aver subito pressioni da parte di Trump per revocare la squalifica di Balogun, attaccante statunitense. Ferrari ha commentato di non sapere chi possa impartire ordini a Infantino. Tuttavia, Trump ha smentito le accuse, negando di aver esercitato pressione sulla FIFA.

Critiche nei confronti di Paola Ferrari che ha provato a prendere le distanze dalle parole pronunciate nello studio Rai da Marco Tardelli. Il campione del mondo aveva attaccato il presidente Trump, reo di aver fatto pressione alla Fifa di Infantino per eliminare la squalifica di Balogun, attaccante americano. “Non so chi possa dare ordini a Infantino”, aveva detto la conduttrice che poi, qualche ora dopo, è stata smentita dallo stesso Potus che ha confessato di aver chiamato la Fifa. Paola Ferrari in difesa di Trump, Fifa e Infantino Il battibecco con Marco Tardelli L'ammissione del presidente degli Stati Uniti Paola Ferrari in difesa di Trump, Fifa e Infantino Sta facendo discutere il caso Balogun ai Mondiali 2026. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Segui gli aggiornamenti su Ferrari.

© Virgilio.it - Critiche a Paola Ferrari sul caso Balogun, "non so chi possa dare ordini a Infantino" ma Trump la smentisce

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

‘Basta ricevere degli ordini’: gelo in diretta tra Tardelli e Paola Ferrari sul caso BalogunDurante una trasmissione televisiva, Marco Tardelli e Paola Ferrari hanno discusso sulla decisione della FIFA di sospendere la squalifica automatica...

La polemica su Paola Ferrari e Marco Tardelli, la frase sul caso Balogun-Trump che preoccupa la giornalista Rai: «Ti prendi la responsabilità» – Il videoDurante la trasmissione dedicata a Brasile-Norvegia, è stato trasmesso uno scambio tra Paola Ferrari e Marco Tardelli che ha suscitato polemiche sui...

Temi più discussi: Paola Ferrari risponde agli haters dei Mondiali: Troppe cattiverie, mi sento la Selvaggia Lucarelli del calcio; Gelo in diretta tra Paola Ferrari e Marco Tardelli: Ti prendi la responsabilità di quello che dici; Mondiali di Calcio 2026 2026 - Sedicesimi: Francia - Svezia - Video; Mondiali, Tardelli dopo la revoca dell'espulsione di Balogun: La Fifa riceve ordini.

Paola Ferrari replica così alle polemiche. Tralasciando la scrittura, a volte sarebbe meglio tacere x.com

La polemica su Paola Ferrari e Marco Tardelli, la frase sul caso Balogun che preoccupa la giornalista Rai: Ti prendi la responsabilità reddit

La scelta della FIFA su Balogun infiamma il dibattito: acceso confronto tra Tardelli e Paola FerrariLa sospensione della squalifica di Balogun accende le polemiche: in Rai botta e risposta tra Marco Tardelli e Paola Ferrari. notizie.it

È irriconoscibile. Paola Ferrari travolta dalle critiche, poi svela la verità sulla malattiaPaola Ferrari replica agli attacchi degli hater e svela il retroscena dietro il cambiamento del suo volto: una battaglia contro la malattia affrontata con coraggio. notizie.it