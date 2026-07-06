Cremlino | ‘Polonia rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per Kiev’

Il Cremlino ha invitato la Polonia a riflettere sulla propria sicurezza in relazione alla produzione di droni destinati a Kiev. Peskov ha inoltre definito “racconti horror” le ipotesi di un possibile attacco russo al territorio polacco, rigettando le voci diffuse sui media occidentali.

Nella stessa intervista, Peskov ha definito “racconti horror” le ipotesi “ormai troppo diffuse sui media occidentali” riguardanti una possibilità di attacco della Russia al territorio polacco, riporta ancora la Tass. Tuttavia, il portavoce del Cremlino ha insistito nel sottolineare che “non ha nulla di buono” il fatto che in Polonia “si trovino molte imprese che producono droni, i quali poi vengono lanciati contro di noi e attaccano i nostri militari”. “In ogni caso ha senso che ci pensino”, ha affermato riferendosi al suggerimento per Varsavia di “riflettere sulla propria sicurezza”. ANSA Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Mosca minaccia la Polonia: Pensi alla sua sicurezza | Indirizzi degli impianti già pubblicati

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