La Russia minaccia la Polonia | Varsavia rifletta sulla sua sicurezza se produce droni per l’Ucraina

Da quotidiano.net 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Russia ha avvertito la Polonia di riflettere sulla propria sicurezza se continuerà a produrre droni destinati all’Ucraina. La minaccia è stata comunicata attraverso dichiarazioni ufficiali, senza ulteriori dettagli sul tono o sulle possibili conseguenze. La questione riguarda le tensioni tra Mosca e Varsavia, con l’attenzione rivolta anche alle possibili ripercussioni sulla stabilità della regione.

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Roma, 5 luglio 2026 - Il nome della Polonia riecheggia un po’ troppo spesso nei corridoi del Cremlino, e la stessa Washington giorni fa aveva messo in guardia Varsavia da un possibile piano di una provocazione armata contro il Paese Nato, per mettere alla prova la determinazione dell’Alleanza Atlantica Nato. Ora la stessa Russia esce allo scoperto e minaccia senza mezzi termini l’ex alleato. "Ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina", sottolineando che "ha già pubblicato gli indirizzi di tali impianti", motivo per cui "Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza", ha messo in chiaro il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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