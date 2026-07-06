Il figlio dei Moretti è stato espulso dalla scuola a Crans-Montana per problemi legati al pagamento della retta e pressioni da parte di altre famiglie. La coppia, coinvolta in un’indagine sulla strage di Capodanno nella stessa località, non è stata collegata ufficialmente all’episodio. La decisione scolastica si riferisce esclusivamente a questioni disciplinari e finanziarie, senza implicazioni dirette con le indagini in corso.

Si torna a parlare di Jacques e Jessica Moretti, la coppia è attualmente indagata dalla magistratura elvetica per la strage di Capodanno a Crans-Montana. Mentre le indagini sul loro conto proseguono, arriva la notizia che il figlio maggiore dei due proprietari del pub-discoteca Le Contellation è stato espulso dalla prestigiosa scuola a cui era iscritto. A riportare questa notizia è la stampa svizzera. Il bambino, di soli 4 anni, frequentava l'asilo della rinomata Régent International School, un esclusivo istituto britannico privato nel Canton Vallese. Si tratta di un percorso di formazione a dir poco elitario, con una retta annua minima di 75mila franchi svizzeri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Crans-Montana, il figlio dei Moretti espulso dalla scuola: problemi con la retta e pressioni delle altre famiglie

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Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei coniugi Moretti espulso dalla scuola

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