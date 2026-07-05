Il figlio di quattro anni di una famiglia proprietaria di un locale coinvolto in un incendio a Capodanno è stato espulso dalla scuola privata che frequentava. La decisione è stata comunicata ai genitori, che hanno espresso il loro disappunto. La scuola non ha fornito dettagli specifici sulle motivazioni dell’espulsione. La famiglia ha annunciato di voler valutare ulteriori azioni legali. La vicenda ha suscitato reazioni tra gli altri genitori e nella comunità locale.

Nuovi sviluppi sulla strage di Crans-Montana. Il figlio di quattro anni di Jacques e Jessica Moretti – i proprietari del Le Constellation dove si è sviluppato il tragico rogo di Capodanno – è stato espulso dall’istituto privato che frequentava. La decisione è arrivata dalla direzione della Régent International School su input dei genitori degli altri bimbi lì iscritti. Crans-Montana, espulso il figlio dei Moretti Il piccolo allontanato per scelta dei genitori dell'istituto Dove andrà a scuola il figlio della coppia Crans-Montana, espulso il figlio dei Moretti La notizia era nell’aria in quanto era stata anticipata dal quotidiano Blick ma è stata confermata ora dalla scuola privata dove era iscritto il figlio della coppia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Crans-Montana, il figlio di 4 anni dei Moretti espulso dalla scuola per ricchi: l’indignazione dei genitori

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