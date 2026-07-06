CPGA Karate L’Aquila esami da record | cinture emozioni e crescita sportiva

L'Aquila - Due giornate dedicate ai passaggi di grado hanno riunito giovani e agonisti, premiando impegno, tecnica, disciplina e il lavoro svolto durante l’intera stagione sportiva aquilana. Grande partecipazione e forte spirito di squadra agli esami per il passaggio di cintura organizzati dal Centro Polisportivo Giovanile Aquilano – Karate. Le prove si sono svolte nelle giornate di lunedì 22 e 29 giugno, coinvolgendo numerosi atleti del settore giovanile e agonistico della società diretta dal maestro Benedetto Arnone. Gli appuntamenti hanno rappresentato una tappa centrale nel percorso sportivo dei karateka, chiamati a verificare la preparazione raggiunta attraverso il lavoro portato avanti durante l’intera stagione. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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