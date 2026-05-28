karate esami e cintura nera la festa del furinkazan

Al PalaCaneparo si è svolta la cerimonia di esami e consegna delle cinture nere per il karate. L’evento ha visto la partecipazione di atleti, tecnici e famiglie, chiudendo così la stagione del Furinkazan – Centro Coni. La serata ha celebrato i progressi degli studenti e l’impegno di tutti i partecipanti, in un momento che ha unito sport e socialità.

Una serata di sport e partecipazione ha chiuso, al PalaCaneparo, la stagione del Furinkazan – Centro Coni, che anche quest’anno ha riunito atleti, tecnici e famiglie in uno degli appuntamenti più sentiti dell’attività sociale. Ad aprire il programma sono stati gli esami di passaggio di grado dei settori karate e judo, con bambini e ragazzi impegnati nelle prove finali davanti ai propri insegnanti e ai genitori. A seguire, il pubblico ha assistito alle dimostrazioni tecniche dei tre comparti della società – karate, judo e kendo – che hanno trasformato la serata in una vera festa delle arti marziali, arricchita dall’esibizione di kata dello specialista Andrea Quargentan, studente di Fisica all’Università di Ferrara, del Ki Dojo Italia di Verona, ospite del Furinkazan. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Esame Cintura Nera Kyokushinkai di Senpai Simona

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