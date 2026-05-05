Karate L’Aquila da applausi | Filippo Caraccia vola alle finali nazionali FIJLKAM

Ad Avezzano, la squadra di karate dell’Aquila ha ottenuto risultati significativi durante una competizione regionale. Filippo Caraccia ha conquistato il primo posto, qualificandosi per le finali nazionali FIJLKAM, mentre altri atleti della stessa società hanno ricevuto medaglie. Oltre alle gare, si è tenuto uno stage tecnico che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da diverse parti della regione.

L'Aquila - Grande giornata per la CPGA Karate L’Aquila ad Avezzano: oro regionale per Caraccia, medaglie per Ferretti, Di Giacomantonio e Araujo, poi stage tecnico con oltre 200 atleti. Risultati di grande rilievo per la CPGA Karate L’Aquila al Campionato Regionale FIJLKAM della categoria Cadetti, ospitato domenica 3 maggio 2026 al Palazzetto dello Sport “M. Marini” di Avezzano. Una giornata intensa, segnata da prestazioni tecniche importanti, medaglie e qualificazioni, che conferma la crescita del movimento aquilano nel panorama regionale. Il protagonista principale è stato Filippo Caraccia, capace di conquistare il titolo di Campione Regionale nella specialità kata.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Karate L’Aquila da applausi: Filippo Caraccia vola alle finali nazionali FIJLKAM Notizie correlate Raggisolaris Academy: l’Under 15 vola alle finali nazionali? Cosa scoprirai Come hanno fatto i ragazzi a rimontare dopo la sconfitta iniziale? Chi sono i pilastri che hanno sostenuto questo percorso sportivo?... Vis 2008: doppietta storica, l’Under 17 vola alle finali nazionali? Cosa sapere L'Under 17 Bondi Vis 2008 vince contro Pordenone e Bergamo con due giornate di anticipo. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Special Olympics, parte da L’Aquila il viaggio della Fiamma verso Lignano; Taekwondo, Vito Dell’Aquila non sarà presente agli Europei; Doppio Weekend di gare per Aurora Dell'Aquila; Kaizen Karate-Do Rieti protagonista alla Coppa Italia Fikta. L'Aquila è pronta a essere Capitale cultura, piano da 300 eventiTrecento eventi in trecento giorni per far tornare alla vita un territorio policentrico, quello dell'Appennino, che sente ancora il dolore della ferita del sisma del 2009. L'Aquila si prepara al suo ... ansa.it Capitali della Cultura: da L’Aquila a Pordenone, da Oulu a Tren?ín, ecco le nuove meteValorizzare il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale, incentivare i progetti per il turismo e la crescita del territorio, connettere le realtà che operano in una stessa area: sono ... iodonna.it Il Capoluogo D'Abruzzo. The Oling Jut · Traffic Jam Oh My. Mattinata complicata all’Aquila per la giornata conclusiva delle celebrazioni dei 165 anni dell’Esercito. Con il centro storico chiuso da giorni e la pioggia battente, i disagi si sono concentrati soprattutto - facebook.com facebook