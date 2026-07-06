La Commissione Covid sta esaminando documenti che secondo alcune fonti sono stati nascosti dal giornale. L’editoriale di un noto quotidiano pubblicato domenica mattina contiene affermazioni che vengono contestate dai fatti disponibili. La polemica si concentra sulla difesa di una figura politica da parte di un giornalista, con accuse di tentativi di mascherare le responsabilità attraverso argomentazioni che non resistono all’analisi dei documenti.

“Più la Commissione Covid scava, più le carte parlano. Per questo l’editoriale di Marco Travaglio sul Fatto quotidiano di domenica mattina è un disperato castello di tesi smentite dai fatti. Noi rispondiamo con i documenti ufficiali agli atti – Pec, sentenze e perizie – non con le opinioni”. Lo dichiarano in una nota i parlamentari di Fratelli d’Italia componenti della Commissione parlamentare d’inchiesta Covid, smontando punto per punto le tesi del Fatto Quotidiano. “Travaglio – proseguono – sostiene che solo il 7% di mascherine sia stata importata dalla Cina: un bluff. Il giornalista usa un trucco statistico spalmato su tutta la pandemia. La verità è che nel 2020, nel momento di massima emergenza, la maxi-commessa da 1,2 miliardi con i consorzi cinesi sconosciuti copriva quasi il 90% degli acquisti di Arcuri. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Covid, FdI: Travaglio si arrampica sugli specchi per difendere Conte. Ecco i documenti che Il Fatto nasconde

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