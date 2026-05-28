Le elezioni amministrative hanno riaperto il dibattito nel centrosinistra sulla compattezza della coalizione e sul ruolo del Movimento 5 Stelle. Un’esponente del partito ha criticato le interpretazioni sulle alleanze, definendole sbagliate. La discussione riguarda anche le strategie politiche future e la capacità di mantenere unita la maggioranza. La questione del peso del Movimento 5 Stelle nel quadro delle alleanze rimane al centro del confronto interno al centrosinistra.

Le elezioni amministrative hanno riaperto, con insolita asprezza, il dibattito interno al centrosinistra sulla tenuta della coalizione e, soprattutto, sul peso specifico del Movimento 5 Stelle all'interno del cosiddetto "campo largo". Ospite di Lilli Gruber a "Otto e Mezzo", Alessandra Todde, presidente della Regione Sardegna e una delle figure più rappresentative del Movimento, ha scelto la strada della difesa d'ufficio, respingendo punto per punto le critiche sul ruolo del suo partito, dopo risultati che in alcune piazze chiave non hanno superato la soglia del 4%. Gruber è andata dritta al punto, dati alla mano. A Venezia, la città simbolo... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Gruber fa il processo al M5S e Todde si arrampica sugli specchi: “Lettura sbagliata”

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