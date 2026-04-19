Il senatore del Movimento 5 Stelle non ha risposto alle chiamate e alle richieste di chiarimento inviate dal nostro giornale. La decisione arriva dopo una nota in cui aveva commentato negativamente la stampa vicina alla maggioranza. Nessuna comunicazione ufficiale è stata fornita in merito alle ragioni di questa scelta o alle sue eventuali intenzioni di confronto. La situazione rimane aperta senza ulteriori precisazioni da parte dell’interessato.

Silenzio alle richieste di chiarimento e attacco alla maggioranza sulla gestione dell’Antimafia: restano i dubbi sulle dichiarazioni del senatore e sui contenuti emersi dalle intercettazioni Il Senatore del Movimento 5 Stelle Roberto Scarpinato ha deciso di non rispondere alle nostre telefonate e richieste di chiarimento, dopo la nota in cui ieri attaccava la “stampa vicina alla maggioranza”. Gli avremmo voluto chiedere il perché avesse detto che l’ex magistrato del pool antimafia Gioacchino Natoli avesse scelto di essere audito di sua sponte, quando in realtà tutto ciò è avvenuto solo in un secondo momento, e cioè dopo la richiesta degli esponenti pentastellati in Commissione Antimafia.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Scarpinato non risponde alle telefonate del Giornale e si arrampica sugli specchi

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