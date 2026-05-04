Precipita con la moto dalla Costiera Amalfitana 60enne resta ferito | incidente a Maiori

Un uomo di 60 anni è rimasto ferito dopo essere caduto dalla moto lungo la strada statale 163, nella zona di Maiori, sulla Costiera Amalfitana. L'incidente si è verificato nei pressi di questa località e ha richiesto l'intervento dei soccorsi. Al momento, non sono stati forniti dettagli sulle cause della caduta o sulle condizioni di salute del motociclista.

Un motociclista di 60 anni è precipitato con la moto dalla SS163 in costiera Amalfitana, nei pressi di Maiori.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Incidente con escavatore, ferito un 60enneTempo di lettura: < 1 minutoUn sessantenne è rimasto ferito questa mattina in un’area agricola di Omignano, in provincia di Salerno, mentre era... Incidente sulla SS163 Amalfitana: motociclista precipita nel vuotoMomenti di forte apprensione lungo la Strada Statale 163 Amalfitana, dove si è verificato un serio incidente nel territorio di Maiori, in località... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Precipita con la moto dalla Costiera Amalfitana, 60enne resta ferito: incidente a Maiori; Maiori, centauro precipita nella scarpata: operazioni di recupero in corso; Incidente sulla SS163 Amalfitana: 63enne motociclista precipita in un burrone; Motociclista precipita in un burrone, soccorsi a Maiori. Buona domenica sera con la bellezza della Costiera Amalfitana. Le meraviglie del Sud - facebook.com facebook