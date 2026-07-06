Dopo 25 anni di attività, Cosnova si posiziona come leader nel settore beauty del mass market in Italia. L’azienda si distingue per un’immagine vivace e colorata, che si riflette in una vasta gamma di prodotti. Questi articoli rappresentano uno stile di vita piuttosto che un’età specifica, e sono stati capaci di affiancarsi e superare altri grandi competitor sul mercato locale.

Dall'identità divertente, colorata e giocosa, si sono imposti sul mercato italiano affiancadosi a grandi player, e scalzandoli, offrendo una vastissima varietà di prodotti che incarnano uno stile di vita e non una fascia d'età. Quell'approccio solare e carefree di cui la stessa Christina Oster-Daum, appassionata di colori happy dall'arancio al fucsia, simbolo di vitalità e di joie di vivre. Per l'occasione i due fondatori, la tedesca Christina Oster-Daum, appunto la parte creativa colei che ha l'intuizione sui prodotti, e lo spagnolo Javier Gonzalez, la parte business che ha il ruolo fondamentale di mettere in... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Cosnova, a 25 anni dalla sua nascita, si afferma come leader sul mercato italiano nel settore prodotti beauty nel mass market

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