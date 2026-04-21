In una mostra dedicata alla regina in occasione dei suoi 100 anni dalla nascita, sono esposte diverse tiare appartenute alla sovrana. Tra i gioielli in mostra si trovano anche le corone indossate nel giorno delle nozze con il principe Filippo. La mostra comprende abiti, borse e cappellini, arricchendo così l’esposizione con alcuni dei pezzi più rappresentativi dello stile della defunta sovrana.

Oltre alla tiara a frange sfoggiata nel giorno delle nozze, nella mostra curata da Caroline de Guitaut sono presenti altri due diademi accanto a quelli che potremmo definire «gioielli sentimentali» come il bracciale che il principe Filippo disegnò per sua moglie per il quinto anniversario di matrimonio. Lo stesso duca di Edimburgo partecipò alla progettazione del gioiello commissionato a Boucheron nel 1952. La mostra privilegia i capi di abbigliamento che hanno reso unico lo stile di Elisabetta II. Tuttavia brillano spille, collane e bracciali ricevuti in dono dalle persone più importanti della sua vita (non solo da Filippo ma anche dai genitori) per i momenti più significativi della vita della reale insieme a regali, commissioni personali e gioielli ricevuti in eredità.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Regina Elisabetta, ecco le tiare esposte nella mostra che la celebra a 100 anni dalla sua nascita (c'è anche quella sfoggiata nel giorno delle nozze con il principe Filippo)

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